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Beşiktaş Trabzonspor maçında gol öncesi tartışmalı pozisyon
Trabzonspor

Beşiktaş Trabzonspor maçında gol öncesi tartışmalı pozisyon

Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada, bordo-mavili ekibin attığı gol öncesi yaşanan bir pozisyon, tartışmalara neden oldu.

22 Şubat 2020 20:50

Süper Lig’în 23. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması hızlı başladı. Henüz 5. dakikada Sörloth’un ağları havalandırdığı vuruşla Trabzonspor, zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancak Sörloth’un attığı gol öncesi Atiba’ya yapılan hareket, faul itirazlarına neden oldu.

Orta sahada atak başlatmaya çalışan Beşiktaş’ta Atiba’ya, Trabzonspor futbolcuları pres yaptı. Sörloth, Atiba ile girdiği ikili mücadele sonrası topu kazandı. Yerde kalan Atiba, kendisine faul yapıldığı şeklinde itirazda bulundu. Boşta kalan topu alan Ndiaye, yeniden Sörloth’u topla buluşturdu. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Sörloth, muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Gol sonrası Beşiktaş futbolcuları, Atiba’ya faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus’a yoğun itirazda bulundu. Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem’den (VAR) gelen ‘Faul yok’ kararı sonrası golü verdi.

Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada Atiba’ya yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle, Sörloth’un attığı golün iptal edilmesi gerektiğini savunarak, hakem Fırat Aydınus’a tepki gösterdi.

İşte Twitter’da Beşiktaş taraftarlarının pozisyon ile ilgili yaptığı paylaşımlardan bazıları:

Son güncelleme 21:15 | 22 Şubat 2020
beşikaş trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 14 47
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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