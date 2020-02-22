Beşiktaş Trabzonspor maçında gol öncesi tartışmalı pozisyon

Süper Lig’în 23. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması hızlı başladı. Henüz 5. dakikada Sörloth’un ağları havalandırdığı vuruşla Trabzonspor, zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancak Sörloth’un attığı gol öncesi Atiba’ya yapılan hareket, faul itirazlarına neden oldu.

Orta sahada atak başlatmaya çalışan Beşiktaş’ta Atiba’ya, Trabzonspor futbolcuları pres yaptı. Sörloth, Atiba ile girdiği ikili mücadele sonrası topu kazandı. Yerde kalan Atiba, kendisine faul yapıldığı şeklinde itirazda bulundu. Boşta kalan topu alan Ndiaye, yeniden Sörloth’u topla buluşturdu. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Sörloth, muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Gol sonrası Beşiktaş futbolcuları, Atiba’ya faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus’a yoğun itirazda bulundu. Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem’den (VAR) gelen ‘Faul yok’ kararı sonrası golü verdi.

Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada Atiba’ya yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle, Sörloth’un attığı golün iptal edilmesi gerektiğini savunarak, hakem Fırat Aydınus’a tepki gösterdi.

İşte Twitter’da Beşiktaş taraftarlarının pozisyon ile ilgili yaptığı paylaşımlardan bazıları:

Beşiktaş yüzde yüz faulden gol yedi, var a bile gidilmedi. İç siyaset, dış siyaset, ekonomi, spor vs hepsi berbat halde! — Uğur Gürsu (@ugur_gursu) February 22, 2020

Bu var sistemi Fenerbahçe ve Beşiktaş için neden devre dışı bırakılıyor @TFF_Org — emre (@ygtemresorku) February 22, 2020

Beşiktaş’ı cayır cayır doğruyor hakem, biz bunları söyledik, biz bunları uyardık… — Hajko Amazingoğlu (@hasantunafb) February 22, 2020

O pozisyon Beşiktaş’a olsa gol iptal olur hatta satı kart yerdik — Rıdvan (@Rdvncftci) February 22, 2020

Sahada Fırat VARda palabıyık! Beşiktaş sahipsiz dediğimizde kızıyorlar! Sen zaten yenik çıkmışsın! — İlker Tanrıverdi (@clavistuus) February 22, 2020

Ben gerçekten bıktım. Beşiktaş'ın perde arkasında dayak yiyerek her şeyini kaybetmesinden çok bıktım. — Efkatastrofi (@Moltmannian) February 22, 2020

Beşiktaş küçük küçük doğranıyor. — objektif galatasaraylı (@ulasddd) February 22, 2020

Türk hakemlerinin altın kuralı “Beşiktaş maçlarında rakip takımın golünden önce Beşiktaşlı oyuncuya faul yapılırsa o faul verilmez”dir. Türk futbolu, bağırsaklarını temizlemeli…. Beşiktaş – Trabzonspor maçında bile hakem kayırması var… Yazık… — ramazangunay (@ramazangunay32) February 22, 2020