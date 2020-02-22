CANLI | Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig’in 23. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta biletleri tamamen tükenen maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Geçen hafta Başakşehir mağlubiyetinin ardından zirvenin 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, son 3 maçtır yenemediğini bu kez sahasında mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki umudunu korumak istiyor. Ligdeki son 6 maçını kazanan, haftaya lider giren Trabzonspor da İstanbul’dan 3 puan ve liderlikle dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi takım bu maça çıkmadan önce 36 puanla 7. sırada bulunurken, konuk takım 2 maçı eksik olarak 44 puanla 2. sırada yer alıyor.

KADROLAR

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N’Koudou, Burak

Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Rebocho, Rıdvan, Diaby

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Serkan, Abdurrahim, Messias, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Bilal, Ekuban

130. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde siyah-beyazlıların attığı 132 gole, bordo-mavililer 105 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı 4-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)

SON 15 SEZONUN EN İYİ SERİSİ GELEBİLİR

Trabzonspor, rakibi Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmış olan Karadeniz ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkartacak.

BEŞİKTAŞ’TA 6, TRABZONSPOR’DA 5 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Atiba, Caner, Burak, N’Koudou, Umut Nayir ve Boyd sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmesi halinde Alanyaspor maçın cezalı duruma düşecek.

Bordo-mavili takımda ise Pereira, Guilherme, Nwakaeme, Campi ve Hosseini sarı kart sınırında bulunuyor.