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Beşiktaş Trabzonspor derbi maç özeti ve golleri izle! BJK TS geniş özet
Süper Lig

Beşiktaş Trabzonspor derbi maç özeti ve golleri izle! BJK TS geniş özet

Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı tamamlandı. Süper Lig'in 23. haftasındaki zorlu karşılaşma Karadeniz ekibinin son dakikada attığı gol ile 2-2'lik skor ile tamamlandı. Beşiktaş'ın golleri 57'de Boateng ve 64. dakikada ise Vida'dan geldi. Trabzonspor'un gollerini ise 5. ve 90+1'de Sörloth kaydetti. Karşılıklı peş peşe pozisyonların yaşandığı Beşiktaş Trabzonspor derbi maçının geniş özetini ve gollerini sayfamızdan izleyebilirsiniz. İşte BJK-TS geniş maç özeti.

22 Şubat 2020 22:15

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Henüz maçın 5’inci dakikasında konuk takım durumu 1-0’a taşıdı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ev sahibi Beşiktaş skoru 2-1’e taşısa da Trabzonspor Sörloth ile 90+1’de bulduğu golle takımına beraberliği getirdi. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki heyecan dolu mücadelenin geniş özetini, önemli dakikaları ve pozisyonları haberimizdeki link üzerinden özet olarak takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri izleme ekranı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada ceza sahası içinde Lens’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

5. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Elneny şutunu çekti. Kale önündeki Burak Yılmaz'a çarpan top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada sol taraftan N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül’in arka direğe aşırttığı topu alan Boateng'in volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.

32. dakikada Doğan'ın pasında ceza yayı üzerindeki Ndiaye bekletmeden ceza sahası içerisine indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guilherme'nin kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

35. dakikada sol çaprazda topla buluşan N'Koudou ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boateng’in plase şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Atiba'nın pasında kale önünde Burak topla buluştu. Burak'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

50. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Elneny kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün ortasında kale önünde Burak'ın kafa vuruşunda top arka direk tarafından auta gitti.

57. dakikada sol taraftan Burak'ın yerden ortasında ön direkte Boateng dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

64. dakikada sağ taraftan Caner'in kullandığı köşe atışında Boateng’in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa arka direkte Ruiz'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Kaleciden geriye gelen topa kale önünde Vida'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı kornerde ön direkte Gökhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campi’nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Karius kornere çeldi.

87. dakikada Boyd’un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N’koudou’nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. dakikada sağ taraftan Ekuban’ın yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Sörloth’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

İHA

Son güncelleme 23:17 | 22 Şubat 2020
beşiktaş özet süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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