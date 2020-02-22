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Beşiktaş taraftarları yasa boğan saldırıyı unutmadı
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarları yasa boğan saldırıyı unutmadı

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, 2 gün önce Almanya'nın Hanau kasabasında yaşanan saldırıyı hatırlatarak Avrupa'daki gurbetçi vatandaşları unutmadı.

22 Şubat 2020 20:10

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ın Trabzonspor’u ağırladığı karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlardan Avrupa’daki gurbetçi vatandaşlara destek mesajı geldi. 20 Şubat’ta Frankfurt yakınlarındaki Hanau kasabasındaki 2 kafeye yapılan silahlı saldırı sonucunda aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Beşiktaş taraftarı, yaşanan saldırıya atıfta bulunarak, ‘Avrupa’daki kardeşlerimiz yalnız değildir’, ‘Almanya’daki saldırıyı kınıyoruz’, Almanya’daki Türkler yalnız değildir’ ve ‘Irkçılığa karşı omuz omuza’ yazılı pankartları tribünlere asarak, Avrupa’daki Türk vatandaşlara mesaj gönderdi.

Son güncelleme 20:37 | 22 Şubat 2020
beşiktaş hanau trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 14 47
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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