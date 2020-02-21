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TSYD’den 4 büyükler için yeni açıklama
Süper Lig

TSYD’den 4 büyükler için yeni açıklama

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi ve sonrasında gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı.

21 Şubat 2020 10:15

TSYD’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır.”

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Son güncelleme 10:15 | 21 Şubat 2020
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