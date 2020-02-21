Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında yok!

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da sakatlığı bulunan ancak dün takımla birlikte çalışan Anthony Nwakaeme, İstanbul’da oynanacak maçında kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor;

UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, SERKAN ASAN, JOAO PEREIRA, ABDURRAHİM DURSUN, FILIP NOVAK, HÜSEYİN TÜRKMEN, GASTON CAMPI, MANUEL DA COSTA, MANOEL MESSİAS, DOĞAN ERDOĞAN, KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, ABDULKADİR PARMAK, JOSE SOSA, BADOU NDIAYE, BİLAL BAŞACIKOĞLU, GUILHERME, DANIEL STURRIDGE, ALEXANDER SORLOTH, CALEB EKUBAN