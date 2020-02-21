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Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında yok!
Trabzonspor

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında yok!

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle ligde yarın oynanacak olan Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı.

21 Şubat 2020 12:38

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da sakatlığı bulunan ancak dün takımla birlikte çalışan Anthony Nwakaeme, İstanbul’da oynanacak maçında kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor;

UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, SERKAN ASAN, JOAO PEREIRA, ABDURRAHİM DURSUN, FILIP NOVAK, HÜSEYİN TÜRKMEN, GASTON CAMPI, MANUEL DA COSTA, MANOEL MESSİAS, DOĞAN ERDOĞAN, KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, ABDULKADİR PARMAK, JOSE SOSA, BADOU NDIAYE, BİLAL BAŞACIKOĞLU, GUILHERME, DANIEL STURRIDGE, ALEXANDER SORLOTH, CALEB EKUBAN

Son güncelleme 12:47 | 21 Şubat 2020
Anthony Nwakaeme süper lig trabzonspor
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