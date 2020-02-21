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Trabzonspor

Trabzonspor’a İstanbul’da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul´a geldi. Bordo-mavili ekip havalimanında coşkulu taraftarlar tarafından karşılandı.

21 Şubat 2020 17:50

Trabzon’dan 15.15’te hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen bordo-mavili kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda takımlarına tezahürat ve şarkılarla destek veren taraftarlar ayrıca, teknik direktör Hüseyin Çimşir’e de çiçek verdi.

Bordo-mavililer, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçerek zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.

Trabzonspor’un Beşiktaş maçı için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban.” 21 Şubat 2020 Trabzonspor`da Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında yok! Trabzonspor`da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle ligde yarın oynanacak olan Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:50 | 21 Şubat 2020
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