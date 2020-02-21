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Survivor Elif Yıldırım Gören’in hayatı… Elif Yıldırım Gören kimdir?
Atletizm

Survivor Elif Yıldırım Gören’in hayatı… Elif Yıldırım Gören kimdir?

Atletizm alanında başarıları bulunan Milli koşucu Elif yıldırım Gören bu sezon Survivor'da yarışıyor. 2012 Yaz Olimpiyatları’ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olan ismin merak edilen hayatı haberimizde. İşte Survivor Elif Yıldırım Gören'in hayat hikayesi...

21 Şubat 2020 15:17

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmacıları arasında alan Milli koşucu Elif Yıldırım Gören kimdir merak ediliyor. Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa’nın İznik ilçesinde doğdu. Milli atletin hayatı şu şekilde…

Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım'ın mesleği ne?

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Son güncelleme 15:17 | 21 Şubat 2020
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