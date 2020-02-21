Son dakika! Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Teknik Direktör Bülent Uygun’la anlaşmaya vardı. Uygun’la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıklayan kulüp, Mehmet Özdilek’ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Uygun’a emanet etti.

Bu sezon 31 Ekim ve 26 Aralık 2019 tarihleri arasında Kayserispor’u çalıştıran Bülent Uygun, 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet almıştı. Denizlispor, Bülent Uygun hakkında yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“HOŞ GELDİN BÜLENT UYGUN

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

#YukatelDenizlispor”

Denizlispor, Süper Lig’de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.