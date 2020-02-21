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Son dakika! Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi
Süper Lig

Son dakika! Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi

Son dakika haberine göre Denizlispor, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Bülent Uygun'la anlaşmaya vardı. Uygun bu sezon Kayserispor'un başında 7 lig maçında görev yapmıştı.

21 Şubat 2020 18:01

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Teknik Direktör Bülent Uygun’la anlaşmaya vardı. Uygun’la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıklayan kulüp, Mehmet Özdilek’ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Uygun’a emanet etti.

Bu sezon 31 Ekim ve 26 Aralık 2019 tarihleri arasında Kayserispor’u çalıştıran Bülent Uygun, 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet almıştı. Denizlispor, Bülent Uygun hakkında yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“HOŞ GELDİN BÜLENT UYGUN

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

#YukatelDenizlispor”

Denizlispor, Süper Lig’de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 18:07 | 21 Şubat 2020
bülent uygun süper lig Yukatel Denizlispor
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2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
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4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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