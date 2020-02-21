Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan Yandaş, tartışma yaratan gol sevincini anlattı!

Süper Lig’de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, konuğu Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken 9. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Golün ardından Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi önünde dizlerinin üstünde yaşadığı gol sevinci tartışmalara sebep olan başarılı futbolcu bu konuya da açıklık getirdi. Alanyaspor’la ve Erol Bulut’la bir problemi olmadığını söyleyen Mert Hakan, “Bazı kesimler çok çabuk sırtını döndü bize, ben de duygusal biriyim. Kesinlikle Erol hocaya yapılmış bir şey değil, asla Erol hocaya yaptığım bir şey değil, asla böyle bir şey düşünemem. Zaten gözlerimi kapatarak yaptım” dedi.

‘Taraftarla sorunu olmuş…’

Mert Hakan’ın taraftara bir mesaj verdiği düşünülürken Erol Bulut da konuyla ilgili kendisine sorulan soruya “Mert Hakan’ın taraftarlarla bir problemi olmuş, gol sevincini onlara yaptığını söyledi” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor Süper Lig`de 23. hafta Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı ile başladı. Dört haftadır kazanamayan Demir Grup Sivasspor, ligde 29 hafta sonra kazandığı ilk penaltıyla sahadan 1-0 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla 45 puana çıkarak liderlik koltuğuna oturdu. Yiğidolar bu galibiyetle rakiplerinin de üzerinde baskı kurmuş oldu. İlgili Haberi Oku

Aynı zamanda Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da konuya değindi ve “Golden sonra sevincini Alanyaspor kulübesinin önünde yaptı Mert Hakan, kesinlikle Alanyaspor ile alakası olmayan bir şey. Alanyaspor ile öyle bir şeyimiz olmadı ki böyle bir şey olsun” dedi.