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Nwakaeme, Beşiktaş maçlarını seviyor
Trabzonspor

Nwakaeme, Beşiktaş maçlarını seviyor

Trabzonspor’un hücumdaki etkili ismi Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçlarını seviyor. Nijeryalı oyuncu, Dolmabahçe'de çıktığı iki maçta da gol atmayı başardı.

21 Şubat 2020 10:31

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı takıma karşı İstanbul'da çıktığı iki maçta ağları sarsmayı başaran Nijeryalı oyuncu, yarın oynanacak maçta Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en önemli kozlarından biri olacak.

Trabzonspor öncesi İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Nwakaeme, 23 Şubat 2017'de UEFA Avrupa Ligi maçında İsrail ekibiyle Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti. Maçı Beşiktaş 2-1 kazanırken Beer Sheva'nın tek golü 64. dakikada Anthony Nwakaeme'den gelmişti.

Nwakaeme, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla yine Beşiktaş deplasmanında gol bulmayı başardı. Nijeryalı yıldız, maçın 47. dakikasında takımı 2-0 öne geçiren golü atarken, müsabaka ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Nijeryalı oyuncu, sezonun ilk yarısında bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı maçta ise Beşiktaş'a karşı 1 gol atmıştı.

Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşması yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak.

Son güncelleme 10:31 | 21 Şubat 2020
Anthony Nwakaeme beşiktaş süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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