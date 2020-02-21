MAÇ SONUCU | Türkiye 65-72 Hollanda | EuroBasket 2021 Elemeleri

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda’ya 72-65 mağlup oldu. Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Hollanda adına kazanılan 12 sayının 10’u Charlon Kloff’tan geldi: 12-10. Milli takımda ise 3 sayı çizgisinin gerisinde Melih Mahmutoğlu ve pota altında Semih Erden sayı üreten isimler oldu. Periyot 18-17 Hollanda üstünlüğü ile geçildi.
İkinci periyoda milli takım Melih Mahmutoğlu’nun bulduğu sayılarla sayılar ile öne geçti: 24-20. De Jong ile hızlı hücumları iyi kullanan Hollanda 29-26 öne geçse de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam eden Melih, rakip takıma molayı aldırdı: 29-29. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçti ve Hollanda Charlon Kloof’un 3’lüğü ile devreye 41-38 önde girdi.
Üçüncü periyoda milli takım iyi savunma yaparak başladı. Hücumda hata yapmayan milliler 54-50 öne geçti. Charlon Kloof’un faul atışlarıyla Hollanda beraberliği yakaladı ve periyot 54-54 sonuçlandı.
Dördüncü periyodun ilk diliminde iyi savunma yapan milli takım hücumda ise istediği sayıları bulamadı. Maçın bitimine 2 dakika 45 saniye kala Hollanda 66-60 öne geçti. Hücumda Kloof’un sayılarına engel olamayan milliler, sahadan 72-65 mağlup ayrıldı.
MEHMETÇİK TRİBÜNÜ OLUŞTURULDU
Türkiye Basketbol Federasyonu ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu “Mehmetçik Tribünü” oluşturuldu. Tribünde bin 600 er ve erbaş maçı takip etti.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Ademir Zurapovic (BSH), Radomir Vojinovic (KAR), Gintaras Vitkauskas (LIT)
TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 20, Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Berkan Durmaz 10, Kartal Özmızrak 3, Muhsin Yaşar 2, Tolga Geçim 5, Göksenin Köksal 2, Metin Türen
HOLLANDA: Leon Williams 2, Worthy De Jong 12, Kherazzi 5, Jito Kok 2, Charlon Kloof 27, Van der Vuurst, Olaf Schaftenaar 2, Thomas Mars, Yannick Franke 16, Natha Kuta, Roeland 6
1. PERİYOT: 17-18
İLK YARI: 38-41
3. PERİYOT: 54-54