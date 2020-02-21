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MAÇ SONUCU | Türkiye 65-72 Hollanda | EuroBasket 2021 Elemeleri
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Türkiye 65-72 Hollanda | EuroBasket 2021 Elemeleri

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu ilk maçında konuğu Hollanda'ya 72-65'lik skorla mağlup oldu. Türkiye ikinci maçında 24 Şubat'ta İsveç'e konuk olacak.

21 Şubat 2020 22:25

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda’ya 72-65 mağlup oldu. Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Hollanda adına kazanılan 12 sayının 10’u Charlon Kloff’tan geldi: 12-10. Milli takımda ise 3 sayı çizgisinin gerisinde Melih Mahmutoğlu ve pota altında Semih Erden sayı üreten isimler oldu. Periyot 18-17 Hollanda üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyoda milli takım Melih Mahmutoğlu’nun bulduğu sayılarla sayılar ile öne geçti: 24-20. De Jong ile hızlı hücumları iyi kullanan Hollanda 29-26 öne geçse de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam eden Melih, rakip takıma molayı aldırdı: 29-29. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçti ve Hollanda Charlon Kloof’un 3’lüğü ile devreye 41-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda milli takım iyi savunma yaparak başladı. Hücumda hata yapmayan milliler 54-50 öne geçti. Charlon Kloof’un faul atışlarıyla Hollanda beraberliği yakaladı ve periyot 54-54 sonuçlandı.

20 Şubat 2020 Ufuk Sarıca: `Hollanda bir basketbol ekolü değil ama...` FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri`nde yarın Hollanda`yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonu`nda yaptığı antrenmanla son hazırlıklarını tamamlarken, başantrenör Ufuk Sarıca basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlgili Haberi Oku

Dördüncü periyodun ilk diliminde iyi savunma yapan milli takım hücumda ise istediği sayıları bulamadı. Maçın bitimine 2 dakika 45 saniye kala Hollanda 66-60 öne geçti. Hücumda Kloof’un sayılarına engel olamayan milliler, sahadan 72-65 mağlup ayrıldı.

MEHMETÇİK TRİBÜNÜ OLUŞTURULDU

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu “Mehmetçik Tribünü” oluşturuldu. Tribünde bin 600 er ve erbaş maçı takip etti.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (BSH), Radomir Vojinovic (KAR), Gintaras Vitkauskas (LIT)

TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 20, Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Berkan Durmaz 10, Kartal Özmızrak 3, Muhsin Yaşar 2, Tolga Geçim 5, Göksenin Köksal 2, Metin Türen

HOLLANDA: Leon Williams 2, Worthy De Jong 12, Kherazzi 5, Jito Kok 2, Charlon Kloof 27, Van der Vuurst, Olaf Schaftenaar 2, Thomas Mars, Yannick Franke 16, Natha Kuta, Roeland 6

1. PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 38-41

3. PERİYOT: 54-54

Son güncelleme 22:25 | 21 Şubat 2020
12 dev adam EuroBasket 2021 EuroBasket 2021 Elemeleri hollanda türkiye Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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