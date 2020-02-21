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Jose Mourinho, takımı Tottenham ile Premier Lig’de ilk dörde girmeye çalışıyor
Şampiyonlar Ligi

Jose Mourinho, takımı Tottenham ile Premier Lig’de ilk dörde girmeye çalışıyor

Tottenham Hotspurs, Harry Kane ve Heung-Min Son'un yokluğunda Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi vizesi almaya çalışıyor.

SKOR DIŞ HABER 21 Şubat 2020 19:23

Teknik direktör Jose Mourinho, takımı Tottenham Hotspurs’ü Premier Lig’de ilk dörde taşımanın kariyerindeki en büyük başarı olacağını söyledi. Avrupa’nın önemli liglerine bakıldığında Tottenham kadar ciddi sakatları bulunan takım olmadığını savunan Mou, takımın gol silahları Harry Kane ve Heung-Min Son’un sakatlıklarından yakındı.

Yıldızlarının sakatlığı süresinde takımın Arjantinli ikilisini, Erik Lamela ve Giovani Le Celso’yu, ilk 11’de kullanan Portekizli teknik direktör, özellikle Lamela’dan çok memnun olduğunu söyledi. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Lamela adına zor bir sezon geçtiğini söyleyen Mou, “Onu çok beğeniyorum ve performansından memnunum. Çok çalışıyor, boş günlerinde bile Arjantin’e dönmedi. Kondisyonu olmamasına karşın hafta içi bize yardım etti. Chelsea maçında da yardımcı olmak için yanımızda olacak” şeklinde konuştu.

Tottenham, cumartesi günü TSİ 15:30’da deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Mourinho, takımının Londra derbisi öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının “Tottenham’ı ilk dörde taşımak kariyerinizdeki tüm başarıları aşar mı?” sorusuna “Evet, aşar” diyen Mou’nun teknik direktörlük kariyerinde 3 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Seria A ve bir de La Liga şampiyonluğu bulunuyor.

Premier Lig’de ilk dörde giren takımlar Şampiyonlar Ligi vizesi kazanıyor. Tottenham Premier Lig’de, Chelsea’nin 1 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 19:24 | 21 Şubat 2020
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