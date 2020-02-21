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İrem Akın kimdir? Survivor’un yeni ismi İrem Akın kaç yaşında ve nereli?
Boks

İrem Akın kimdir? Survivor’un yeni ismi İrem Akın kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020'nin henüz ilk bölümlerinde sakatlanarak diskalifiye olan Şaziye İvegin Üner'in yerine İrem Akın'ın katılacağı açıklandı. Peki İrem Akın kimdir? İrem Akın kaç yaşında ve nerelidir?

21 Şubat 2020 20:49

Survivor yarışmasında heyecan devam ediyor. Bu akşamki yeni bölümde adaya iki yeni isim katılacağı açıklandı. Bunlardan biri İrem Akın oldu. Survivor’un ilk günlerinde sakatlanarak diskalifiye olan Şaziye İvegin Üner’in yerine Ünlüler takımına milli sporcu İrem Akın dahil edildi. Peki İrem Akın kimdir? Survivor İrem Akın kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte yarışmacının biyografisi…

İREM AKIN KİMDİR?

1998 yılında Kastamonu’da dünyaya gelen ve Tekirdağ’da yaşamını sürdüren İrem Akın, 60 Kilo klasmanında yarışan milli boksördür. 2013 yılında Kadınlar Kick Boks şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olmuştur. 1.70 cm boyunda olan İrem Akın spor hayatına henüz 9 yaşındayken başlamıştır. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harfler ile yazdırmıştır. Abisi ile birlikte Kick Boks'a gönlünü kaptıran İrem Akın, wushu, boks, Muaythai, Kick Boks alanında ringe çıkmaktadır.

Son güncelleme 20:55 | 21 Şubat 2020
İrem Akın Kick Boks Survivor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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