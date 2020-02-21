İrem Akın kaç yaşında ve nereli? Survivor İrem Akın kimdir?

Survivor’da bu sene adaya sonradan dahil olarak yarışacak olan İrem Akın 9 yaşından beri sporla ilgileniyor. Kick Boks alanında yurdumuza başarıyla temsil eden İrem Akın’ın hayatı haberimizde…

İREM AKIN KİMDİR?

1998 yılında Kastamonu’da dünyaya gelen ve Tekirdağ’da yaşamını sürdüren İrem Akın, 60 Kilo klasmanında yarışan milli boksördür. 2013 yılında Kadınlar Kick Boks şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olmuştur. 1.70 cm boyunda olan İrem Akın spor hayatına henüz 9 yaşındayken başlamıştır. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harfler ile yazdırmıştır. Abisi ile birlikte Kick Boks'a gönlünü kaptıran İrem Akın, wushu, boks, Muaythai, Kick Boks alanında ringe çıkmaktadır.