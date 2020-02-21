Ersun Yanal derbide Hasan Ali Kaldırım’ı oynatacak

FENERBAHÇE'DE Galatasaray derbisi öncesi iyi haber… Ligdeki son maçını 6 Aralık 2019'da oynayan, sahalara 11 Şubat'taki Kırklareli sınavıyla dönen Hasan Ali Kaldırım, pazar günkü derbide sahada olacak.

‘SANA İHTİYACIM VAR’

Tecrübeli futbolcu dün Ersun Yanal ile konuştu ve forma istedi. Yanal da “Seni, en hazır durumda olduğun zaman oynatmak istiyordum. Verilerin çok iyi. Bu maç kritik. Sana ihtiyacımız var. Oynuyorsun” dedi. Yanal, Jailson'la da görüştü. Stoperdeki yerini koruyacak Brezilyalı isme “Performansından ve iyi niyetinden memnunum. Derbide en iyisini yapacağına inanıyorum” sözleriyle moral yükledi.