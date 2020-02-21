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Ersun Yanal derbide Hasan Ali Kaldırım’ı oynatacak
Süper Lig

Ersun Yanal derbide Hasan Ali Kaldırım’ı oynatacak

Ersun Yanal Süper Lig'in 23.haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'a şans verecek.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 21 Şubat 2020 08:00

FENERBAHÇE'DE Galatasaray derbisi öncesi iyi haber… Ligdeki son maçını 6 Aralık 2019'da oynayan, sahalara 11 Şubat'taki Kırklareli sınavıyla dönen Hasan Ali Kaldırım, pazar günkü derbide sahada olacak.

‘SANA İHTİYACIM VAR’

Tecrübeli futbolcu dün Ersun Yanal ile konuştu ve forma istedi. Yanal da “Seni, en hazır durumda olduğun zaman oynatmak istiyordum. Verilerin çok iyi. Bu maç kritik. Sana ihtiyacımız var. Oynuyorsun” dedi. Yanal, Jailson'la da görüştü. Stoperdeki yerini koruyacak Brezilyalı isme “Performansından ve iyi niyetinden memnunum. Derbide en iyisini yapacağına inanıyorum” sözleriyle moral yükledi.

Son güncelleme 08:03 | 21 Şubat 2020
derbi ersun yanal Fenerbahçe galatasaray Hasan Ali Kaldırım
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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