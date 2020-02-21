Erman Altıkardeş kimdir? Survivor Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?

Survivor Ünlüler takımında Uğur Pektaş’ın sakatlanarak elenmesi sonrasında yerine gelen isim Erman Altıkardeş oldu. Yeni yarışmacı Erman Altıkardeş’ın hayatı ise merak edilmeye başlandı. Peki Erman Altıkardeş kimdir? Survivor Erman Altıkardeş kaç yaşında ve nerelidir?

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya'nın Bremen kentinde One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.