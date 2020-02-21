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Dev derbi çok yakında! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig

Dev derbi çok yakında! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Ezeli derbi için günler kaldı. Süper Lig’de zirve için kritik bir mücadele olacak. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemeyen iki ekip galibiyet için sahadaki yerini alacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada izlenecek. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisinin saati ve kanalı…

21 Şubat 2020 08:03

Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 23. haftada Kadıköy'de oynanacak derbi zirve yarışını da yakında ilgilendiriyor. Son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarı önünde konuk edecek.

 

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ezeli rekabetteki yeni randevuda takımlar bir kez daha karşı karşıya gelecek. 23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan derbi saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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MAÇIN BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bahis oranları değişti. Yasal bahis şirketinin ilk açıkladığı oranların ardından sarı-kırmızılı takıma verilen 2.95'lik oran 3.30'a yükseldi.

Fenerbahçe'nin 1.85'lik oranı sabit kalırken, beraberlik oranı da 3.20'ye çıktı. Derbinin 2,5 gol üst oranı 1.62'ye yükselirken, alt oranı da 1.80'e düştü.

20 Şubat 2020 Eski futbolcular Fenerbahçe-Galataray derbisini değerlendirdi: `Kadıköy`e strestle çıkıyorduk` Süper Lig`in 23`üncü haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan, Demirören Haber Ajansı`na (DHA) açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:04 | 21 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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