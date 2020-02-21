Dev derbi çok yakında! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 23. haftada Kadıköy'de oynanacak derbi zirve yarışını da yakında ilgilendiriyor. Son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarı önünde konuk edecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ezeli rekabetteki yeni randevuda takımlar bir kez daha karşı karşıya gelecek. 23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak olan derbi saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇIN BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bahis oranları değişti. Yasal bahis şirketinin ilk açıkladığı oranların ardından sarı-kırmızılı takıma verilen 2.95'lik oran 3.30'a yükseldi.

Fenerbahçe'nin 1.85'lik oranı sabit kalırken, beraberlik oranı da 3.20'ye çıktı. Derbinin 2,5 gol üst oranı 1.62'ye yükselirken, alt oranı da 1.80'e düştü.

Eski futbolcular Fenerbahçe-Galataray derbisini değerlendirdi: `Kadıköy`e strestle çıkıyorduk` Süper Lig`in 23`üncü haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan, Demirören Haber Ajansı`na (DHA) açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku