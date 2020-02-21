CANLI | Demir Grup Sivasspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)

Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor canlı! Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı ile Süper Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede dört maçtır kazanamayan Sivasspor, üç puan hasretini gidermek istiyor. İki maçtır kazanamayan Alanyaspor ise rakibinin olumsuz gidişatından faydalanmanın ve kazanarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.
Olumsuz serisiyle dördüncü sıraya kadar gerileyen 42 puanlı Demir Grup Sivasspor, kazanarak dev maçların oynanacağı haftada maç fazlasıyla liderliğe yükselip baskı kurmak istiyor. 39 puanı bulunan Aytemiz Alanyaspor ise kazanarak Sivasspor ve Galatasaray’ı yakalamak istiyor. Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
DEMİR GRUP SİVASSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11’LER
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Zorbay Küçük
YAYIN: beIN SPORTS HD1
DEMİR GRUP SİVASSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Erdoğan, Yasin, Fernando, Yatabare
YEDEKLER: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Cofie, Djerlek, Furkan, Claudemir, Emre Kılınç, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton, Onur, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse
YEDEKLER: Cenk, Eray, Baiano, Kaan, Tzavellas, Umut, Emircan, Fernandes, Mustafa
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı ve Ziya Erdal karşılaşmada forma giyemiyor. Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Caner Osmanpaşa’nın oynayıp oynamayacağı maç saatine kadar belirsizdi ancak daha sonra Caner kadroda yer almadı. Konuk ekipte ise cezalı Ceyhun Gülselam ve sakat Juanfran dışında eksik oyuncu bulunmuyor.