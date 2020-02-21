Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları için İstanbul’da kapatılacak yollar!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Galatasaray maçları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Cumartesi günü akşam 20.00’de başlayacak olan karşılaşma nedeniyle emniyet tedbirleri kapsamında, Vodafone Park’ın Yeni Açık Tribünü arkasında bulunan Süzer Plaza’dan itibaren stadın yanındaki Gazhane Caddesi’den Dolmabahçe istikametine giden yol trafiğe kapatılacak. Gümüşsuyu MKE önünden ve Tünel’in Bomonti girişinden Dolmabahçe yönüne araçlara izin verilmeyecek.

Ayrıca Vodafone Park’ın sağ tarafında yer alan Kadırgalar Caddesi’nin alt tarafından stat yakınındaki bölge trafiğe kapatılacak. Kabataş istikameti de araç trafiğine kapanacak. Akaretler’deki ışıklarla Süleyman Seba Caddesi’nin kesişme noktasından Dolmabahçe istikametine trafik izni verilmeyecek.

DEV DERBİ İÇİN KADIKÖY’DE KAPANACAK YOLLAR

23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak dev derbi için geniş güvenlik önlemi alınacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle emniyet, güvenlik nedeniyle bazı yolları kapatacak.

Maç bitimine kadar, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapatılacak.