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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır! Kartal’a Adem Ljajic’ten kötü haber
Süper Lig

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır! Kartal’a Adem Ljajic’ten kötü haber

Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta hafta başından bu yana boğaz enfeksiyonu ve gribal enfeksiyon tedavisi görev Adem Ljajic ağır rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

21 Şubat 2020 20:28

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Antrenmana bireysel çalışan Dorukhan Toköz ile tedavisine devam edilen Adem Ljajic katılmadı. Öte yandan hafta başından bu yana tedavisi devam eden ve gribal enfeksiyon ile boğaz enfeksiyonu geçiren Adem Ljajic, ağır hastalığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 23’üncü haftasında yarın saat 20.00´de Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayacak.

Son güncelleme 20:28 | 21 Şubat 2020
Adem Ljajic beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
23 13 45
2 Trabzonspor
21 13 44
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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