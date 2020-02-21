Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır! Kartal’a Adem Ljajic’ten kötü haber

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Antrenmana bireysel çalışan Dorukhan Toköz ile tedavisine devam edilen Adem Ljajic katılmadı. Öte yandan hafta başından bu yana tedavisi devam eden ve gribal enfeksiyon ile boğaz enfeksiyonu geçiren Adem Ljajic, ağır hastalığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 23’üncü haftasında yarın saat 20.00´de Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayacak.