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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Zirve karışıyor!
Trabzonspor

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Zirve karışıyor!

Bu haftanın önemli maçları arasında Beşiktaş Trabzonspor maçı da yer alıyor. Başakşehir'e yenilen Beşiktaş şampiyonluk şansını devam ettirmek için Trabzonspor'u saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. haftasında dev maçta karşı karşıya gelecek. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda?

21 Şubat 2020 09:59

Bu hafta Beşikta Trabzonspor’u konuk edecek. Beşiktaş kazanarak yeniden şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise deplasmandan eli boş dönmek istemiyor. Peki Beşiktaş Trabzon maçı hangi gün saat kaçta ve hangi kanalda?

 

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. 22 Şubat Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANLARI ARTTI

Cumartesi günü oynanacak haftanın diğer kritik maçın oranları da arttı! Beşiktaş'ın oranı 1.90'dan 2'ye, Trabzonspor'un oranı ise 2.75'ten 2.80'e yükseldi. Beraberlik oranı da 3.20'den 3.40'e çıkarıldı.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının 2.5 gol üstü 1.48, 2.5 gol altı ise 2.05 olarak güncellendi.

Son güncelleme 10:25 | 21 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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