Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Zirve karışıyor!

Bu hafta Beşikta Trabzonspor’u konuk edecek. Beşiktaş kazanarak yeniden şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise deplasmandan eli boş dönmek istemiyor. Peki Beşiktaş Trabzon maçı hangi gün saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. 22 Şubat Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANLARI ARTTI

Cumartesi günü oynanacak haftanın diğer kritik maçın oranları da arttı! Beşiktaş'ın oranı 1.90'dan 2'ye, Trabzonspor'un oranı ise 2.75'ten 2.80'e yükseldi. Beraberlik oranı da 3.20'den 3.40'e çıkarıldı.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının 2.5 gol üstü 1.48, 2.5 gol altı ise 2.05 olarak güncellendi.