SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Komşu'dan korkutan açıklama: 13 kişi daha...
Beşiktaş, Göztepe maçını Tahkim’e götürdü
Süper Lig

Beşiktaş, Göztepe maçını Tahkim’e götürdü

Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.

21 Şubat 2020 17:16

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural ihlali gerekçesiyle yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından konuyu Tahkim Kurulu’na taşıdı.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile oynadığımız maçın ardından konu ile ilgili itirazımızı 28.01.2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na gönderilmek üzere TFF Başkanlığı'na ilettik.

TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti.

İtirazlarımıza konu yönetim kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kurulu'na taşımış bulunmaktayız” denildi.

Son güncelleme 17:16 | 21 Şubat 2020
beşiktaş göztepe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR