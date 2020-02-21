Altay ve Muslera’nın bu sezonki karnesi

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbide iki takımın kalecilerinin ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, ligde görev aldığı 22 müsabakada kalesinde 26 gol görürken, sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Fernando Muslara ise 21 müsabakada 16 gol yedi.

Muslera: 10 – Altay: 5

Galatasaray'da Muslera, sahada yer aldığı 21 maçın 10'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'de ise genç kaleci Altay, forma giydiği 22 karşılaşmanın yalnızca 5'inde rakiplerine geçit vermedi.