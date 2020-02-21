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Altay ve Muslera’nın bu sezonki karnesi
Süper Lig

Altay ve Muslera’nın bu sezonki karnesi

Süper Lig’de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak. Sarı-lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, forma giydiği 22 müsabakada kalesinde 26 gol görürken, sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera ise 21 maçta ağlarında 16 gole engel olamadı.

21 Şubat 2020 11:02

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbide iki takımın kalecilerinin ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, ligde görev aldığı 22 müsabakada kalesinde 26 gol görürken, sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Fernando Muslara ise 21 müsabakada 16 gol yedi.

Muslera: 10 – Altay: 5

Galatasaray'da Muslera, sahada yer aldığı 21 maçın 10'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'de ise genç kaleci Altay, forma giydiği 22 karşılaşmanın yalnızca 5'inde rakiplerine geçit vermedi.

Son güncelleme 11:02 | 21 Şubat 2020
Altay Bayındır Fenerbahçe fernando muslera galatasaray süper lig
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