Açık ara Trabzon

Bordo-mavililer, başkanı, yöneticisi, camiası ve kadrosuyla şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Kartal'da yönetim ve hoca değişimi, yetersiz kadro, çalkantılı sezon geçirmesi dezavantaj…

Beşiktaş kazanmak için ne yapmalı?

İkinci bölgede bloklar arasında kopma olmadan, oyunu 35 metrede kabul edip rakibe boş alan bırakmadan ve rakibi orta sahada durdurmalı. Hızlı hücum ve kontrataklarla şans bulabilirler.

Trabzon kazanmak için ne yapmalı?

Rakibin yapacağı hızlı hücumlar ve kontratakları durdurmalı. Sahip olduğu toplarla Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Guilherme aracılığıyla hızlı ve garanti öne doğru oynarsa, isabetli final paslarıyla goller bulur.

Karius mu? Uğurcan mı?

UĞURCAN çok daha formda. Karius son haftalarda yediği hatalı gollerle hem kendine olan özgüvenini kaybetti hem de taraftarın gözünden düştü. Uğurcan'ın maçta daha belirleyici olacağını düşünüyorum.

Sörloth mu Burak mı?

SÖRLOTH özellik olarak Burak'tan çok daha önde. Bire bir adam geçmede, hava hâkimiyetinde, isabetli vuruşlarda, topu saklamada pivot santrfor olarak daha başarılı. Burak'ın ise delici ve derin koşuları daha iyi.

Maçın favorisi kim?

Favorisi daha çok yetenekli ve yaratıcı oyunculara sahip, kulübesi çok daha zengin olan Trabzonspor. Beşiktaş kendi sahasında seyirci avantajıyla daha iyi oynuyor. Favori açık ara Trabzonspor.

Yalçın mı? Çimşir mi?

SERGEN Hoca'nın Süper Lig tecrübesi çok daha fazla. Kendisi büyük takım hocası. Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman'ın başarılı taktik ve oyun sistemini değiştirmeyip bunun üzerine hızlı hücumlara önlem alma ve isabetli oyuncu değişiklilerini ekledi.

Mikel'in yokluğu eksi mi?

OBI Mikel'in yokluğu sıkıntı yaratmaz. Yerine görev yapacak Abdulkadir Parmak takımın daha hızlı oynamasını sağlar. Ayrıca Parmak, rakibi durdurmakta Obi Mikel'den çok daha etkili.

İki camiayı karşılaştırır mısınız?

TRABZONSPOR, başkanı, yöneticisi, taraftarı ve futbolcusuyla şampiyonluk için birleşip bütünleşti. Beşiktaş'ta ise hem yönetim hem hoca değişimi, yetersiz kadro ve çalkantılı sezon geçirmesi dezavantaj.

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