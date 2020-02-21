10 yaşındaki taraftardan mektubuna Jürgen Klopp’tan cevap

10 yaşındaki Daragh Curley, okulda Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp’a bir mektup yazdı. Manchester United taraftarı olan Daragh, Liverpool’un bir numaralı isminden mağlup olmalarını rica etti.

Klopp ise genç futbol severin tutkusuna hayran olduğunu ancak kendisinin isteği sebebiyle maç kaybedemeyeceklerini açıklayan bir mektup yazarak genç taraftara cevap verdi.

Daragh’ın babası Gordon ve annesi Tricia, Klopp’ten cevap geldiğini gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirttiler. Gordon çifti, postadan Daragh adına kayıtlı özel bir mektup olduğunu duydularında 10 yaşındaki oğullarına kimin mektup yazdığını düşünürken Daragh’ın “Jürgen Klopp bana cevap yazdı” tepkisiyle karşılaştıklarını söylüyor.

Liverpool teknik direktörünün cevabı şöyle:

“Sevgili Daragh, öncelikle mektubun için çok teşekkür ederim. Bana iyi şanslar dilemek için yazmadığını biliyorum ancak genç futbol severleri duymak her zaman çok keyifli oluyor. Bu yüzden iletişim kurmuş olmandan dolayı çok memnunum.

Ne yazık ki isteğini kabul etmem mümkün değil. Liverpool’un yenilmesini ne kadar istesen de, Liverpool’un kazanması için elimden geleni yapmak benim görevim. Dünya’nın farklı yerlerine yayılmış milyonlarca Liverpool taraftarını hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.

Şanslısın ki, geçmişte birçok maç kaybettik ve gelecekte de kaybedeceğiz. Çünkü futbol böyle bir şey. Sorun şu ki 10 yaşında olduğumuzda gelecekte de her şeyin aynı kalacağını düşünüyoruz. Ancak 52 yaşındaki biri olarak sana söyleyebileceğim tek bir şey varsa o da durumun kesinlikle böyle olmadığıdır.

Mektubunu okuduktan sonra emin bir şekilde söyleyebilirim ki değişmeyecek tek şey futbola ve takımına karşı olan tutkun olacaktır. Manchester United senin gibi bir taraftara sahip olduğu için çok şanslı.

Umarım daha kazanacağımız birçok maç ve hatta kaldıracağımız kupalar seni üzmez. Çünkü kulüplerimiz rakip oldukları kadar birçok güzel, ortak değeri paylaşıyor. Benim için de futbol bundan ibarettir. Kendine dikkat et ve bol şans, Jürgen Klopp.”

Liverpool, İngiltere Premier Lig’de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Kırmızılar oynadıkları 26 maçta henüz mağlubiyetle tanışmadı.