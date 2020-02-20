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UEFA’dan ‘hayalet’ transferlere ağır ceza geliyor!
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UEFA’dan ‘hayalet’ transferlere ağır ceza geliyor!

UEFA, Finansal Fair Play kurallarını aşmak için transferde 'usulsüzlük' yapan kulüpleri incelemeye alma kararı aldı.

20 Şubat 2020 11:40

Ünlü İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre; özellikle pilot takımlarını kullanarak ‘hayalet’ transfer yapan kulüpler, incelemenin odağında yer alacak. UEFA normalde elde edilmeyen transfer gelirlerini, elde edilmiş gibi göstermek için oyuncularını pilot takımlarına satmış gibi gösteren kulüplere ceza vermek için harekete geçti.

İtalya Futbol Federasyonu’na göre İtalyan kulüplerinin transfer gelirlerinin %22’si bu şekilde ‘hayalet’ transferlerden oluşuyor. Oyuncusunu pilot takıma belli bir ücret göstererek satan kulüpler, 6 ay veya 1 sezon geçtikten sonra bu oyuncusunu sembolik bir rakam üzerinden geri alarak operasyonu tamamlıyor.

İngiltere Premier Lig debi Manchester City’e Avrupa’dan 2 yıl men cezası veren UEFA’nın, ‘hayalet’ transfer geliri elde eden kulüplere de ağır cezalar vereceği vurgulandı. (Sporx)

Son güncelleme 11:40 | 20 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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