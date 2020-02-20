UEFA Şampiyonlar Ligi maç özetleri! Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı. İstabul’da yapılacak final öncesinde son 16 turu ilk maçları bugün oynanan Atalanta-Valencia ve Tottenham-RB Leipzig karşılaşmalarıyla sona erdi. Şampiyonlar Ligi’ndeki bu dev karşılaşmaların özet görüntülerini sayfamızdaki link üzerinden izleyebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri izleme ekranı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

DORTMUND AVANTAJI KAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında B.Dortmund sahasında PSG'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Dortmund rövanş için avantaj elde etmiş oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında B.Dortmund sahasında PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol hakem üçlüsü Mateu Lahoz, Pau Cebrian ve Roberto del Palomar yönetti. Mücadeleye iki takım da dengeli başladı. Riske girmek istemeyen takımlar daha çok orta alanda geçen bir oyuna imza attı. İlk yarının son bölümlerinde B.Dortmund gol için daha fazla baskı yapan taraf oldu. Bu baskıya yanıt veren PSG de gol şanslarını değerlendiremeyince devre golsüz sona erdi.

Takımlar mücadelenin ikinci yarısında açıldı. Karşılaşmanın 69. dakikasında Erling Haaland takımını öne geçiren golü attı. Paris SG çok geçmeden bu golün cevabını verdi. 75. dakikada Neymar takımına eşitliği getirdi. Suskun geçen ilk yarının aksine bu devrede goller peş peşe geldi. Beraberliğin hemen ardından 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Erling Haaland takımını yeniden kazanan durumuna getirdi. (2-1) Karşılaşmada başka gol olmayınca B.Dortmund sahasında PSG'yi 2-1 mağlup etti. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.

ATLETİCO TEK GOLLE KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid sahasında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonyalı hakem üçlüsü Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yönetti. Mücadeleye Atletico Madrid hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Saul Niguez, ceza sahası içine yapılan ortada kafa vuruşu ile ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Erken gelen golün öz güveni ile İspanya ekibi baskısını daha da arttırdı.

İlerleyen dakikalarda Atletico Madrid 2. gole de pek çok kez yaklaşırken, bu ataklarda fazla açılan Madrid'de Liverpool golle karşılık vermek istedi ancak, 26. dakikada Mohamed Salah ağları sarssa da ofsaytta yakalandı. İlk yarının son bölümlerinde İngiliz ekibi beraberlik için baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Devre 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarının aksine daha durgun geçen ikinci yarıda, maçı önde götüren Atletico Madrid'in daha baskın bir görüntü çizdi. Savunmada da iyi bir performans ortaya koyan Atletico Madrid, mücadelen tek golle galip ayrıldı.

LEIPZIG PENALTI İLE GÜLDÜ

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır’ın yönettiği Tottenham-RB Leipzig maçı büyük heyecana sahne olurken Alman temsilcisi penaltıdan bulduğu tek golle 1-0 galip geldi.

RB Leipzig’in üst üste yakaladığı net fırsatlarda kaleci Hugo Lloris kalesini gole kapatmayı başarırken ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Leipzig, 58. dakikada Cüneyt Çakır’ın düdüğüyle kazandığı penaltı vuruşunu Timo Werner ile gole çevirince 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda Tottenham beraberlik golü için rakip kaleye yüklense de bir türlü aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-0 Leipzig’in galibiyeti ile sonuçlandı.

ATALANTA FARKLI KAZANDI

Gecenin diğer maçında ise; San Siro’da İspanyol ekibi Valencia’yı konuk eden Atalanta, tarihi bir galibiyete imza attı.

Mücadelenin 16. dakikasında Hans Hateboer’in golüyle 1-0 öne geçen İtalyan temsilcisi, 42. dakikada Josip Ilicic’in harika füzesiyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Konuk ekip Valencia ise yakaladığı net fırsatları gole çevirmekte becerikli olamadı. Ev sahibi Atalanta, ilk yarıdaki fırtınasını ikinci yarıda da sürdürdü.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Remo Freuler’in ceza sahası dışından uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluşuken ev sahibi ekip skoru 3-0’a getirdi.

Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Atalanta’nın ilk golünü atan Hateboer bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 4-0 yapan isim oldu.

Birçok net gol fırsatından yararlanamayan Valencia, farkı azaltmak ve rövanş maçı için umutlarını korumak için gol aradığı anlarda 66. dakikada Denis Cheryshev ile durumu 4-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atalanta maçı 4-1 kazandı ve 10 Mart’ta İspanya’da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde büyük bir avantajı yakalamış oldu.