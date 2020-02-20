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Türkiye Kupası finalinin stadı açıklandı! Tarihi değişti
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası finalinin stadı açıklandı! Tarihi değişti

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. TFF, daha önce 21 Mayıs olarak belirlenen final gününün ise Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 5 Mayıs olarak değiştirildiğini açıkladı.

20 Şubat 2020 17:26

Ziraat Türkiye Kupası finalinin hangi statta oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, finalin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacağını, 21 Mayıs olarak açıklanan ilk tarihin de 5 Mayıs olarak değiştirildiğini duyurdu. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını kararlaştırdı.

UEFA’nın 30 Mayıs’ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı’nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.”

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Son güncelleme 17:29 | 20 Şubat 2020
Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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