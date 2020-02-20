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Trabzonspor’da Nwakaeme takımla çalıştı
Trabzonspor

Trabzonspor’da Nwakaeme takımla çalıştı

Lider Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlanırken dünkü antrenmana çıkmayan Obi Mikel, Antony Nwakaeme ve Badou Ndiaye takımla birlikte çalıştı.

20 Şubat 2020 13:50

Trabzonspor, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Majid Hosseini ve Sturridge yer almadı. Yusuf Sarı’nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Dün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Antony Nwakaeme ve Badou Ndiaye ise bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 13.10’da İstanbul’a hareket edecek.

Son güncelleme 13:50 | 20 Şubat 2020
süper lig trabzonspor
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OGP
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2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
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4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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