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Trabzonspor TSYD’nin buluşmasına katılmıyor!
Trabzonspor

Trabzonspor TSYD’nin buluşmasına katılmıyor!

Trabzonspor Kulübü, TSYD'nin duyurduğu buluşmaya katılmayacaklarını açıkladı!

20 Şubat 2020 15:30

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği açıkladığı ve Dört Büyük kulübün başkanlarının bir araya geleceği buluşma için kendilerine herhangi bir bilgilendirilme yapılmadığını ve organizasyon olsa bile katılmayacaklarını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklama şöyle;

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız

Son güncelleme 15:30 | 20 Şubat 2020
süper lig trabzonspor tsyd
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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