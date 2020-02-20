Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı yayın | Sporting Başakşehir canlı izle | UEFA Avrupa Ligi

Sporting Lizbon Medipol Başakşehir canlı! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu heyecanı başlıyor. Futbolda Avrupa sahnesinde yoluna devam eden tek temsilcimiz olan ve Süper Lig’de de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, kendi liginde lider Benfica’nın 18 puan gerisinde 4. sırada yer alan Sporting’e eşleşmenin ilk maçında konuk oluyor.

İki takım da 27 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

SPORTING BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Jose Alvalade

SAAT: 20.55

HAKEM: Anthony Taylor

YAYIN: beIN SPORTS HD1

SPORTING: Maximiano, Ristovski, Wendel, Coartes, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie

TEKNİK DİREKTÖR: Emanuel Ferro

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Gulbrandsen, Ba, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Luiz Phellype ile Jeremy Mathieu karşılaşmada forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli ekipte ise bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor.

Fernandes gitti!

Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece birini kaybeden Sporting’in aldığı iki galibiyet de iç saha karşılaşmalarında geldi. Bu sezon 5 gol ve 3 asistle Avrupa Ligi gruplarında Sporting’in attığı 11 golün sekizine doğrudan katkı sağlayan Bruno Fernandes devre arasında Manchester United’a transfer oldu.