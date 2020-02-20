SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Suriye’den acı haber geldi! 2 asker şehit
Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı yayın | Sporting Başakşehir canlı izle | UEFA Avrupa Ligi
Başakşehir

Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı yayın | Sporting Başakşehir canlı izle | UEFA Avrupa Ligi

Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ile Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimizin Son 32 Turu heyecanı başlıyor. Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta. İki takım da 27 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etmenin peşinde.

20 Şubat 2020 19:20

Sporting Lizbon Medipol Başakşehir canlı! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu heyecanı başlıyor. Futbolda Avrupa sahnesinde yoluna devam eden tek temsilcimiz olan ve Süper Lig’de de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, kendi liginde lider Benfica’nın 18 puan gerisinde 4. sırada yer alan Sporting’e eşleşmenin ilk maçında konuk oluyor.

İki takım da 27 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

SPORTING BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Jose Alvalade

SAAT: 20.55

HAKEM: Anthony Taylor

YAYIN: beIN SPORTS HD1

SPORTING BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

SPORTING: Maximiano, Ristovski, Wendel, Coartes, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie

TEKNİK DİREKTÖR: Emanuel Ferro

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Gulbrandsen, Ba, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Luiz Phellype ile Jeremy Mathieu karşılaşmada forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli ekipte ise bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor.

Fernandes gitti!

Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece birini kaybeden Sporting’in aldığı iki galibiyet de iç saha karşılaşmalarında geldi. Bu sezon 5 gol ve 3 asistle Avrupa Ligi gruplarında Sporting’in attığı 11 golün sekizine doğrudan katkı sağlayan Bruno Fernandes devre arasında Manchester United’a transfer oldu.

Son güncelleme 19:46 | 20 Şubat 2020
Medipol Başakşehir Sporting CP Sporting Lizbon uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR