Sporting Lizbon Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Avrupa Ligi sınavında!

Avrupa’daki son temsilcimiz Başakşehir, Sporting Lizbon karşısına çıkacak, kritik maçın saati ve kanalı merakla araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadyumu’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Borussia Mönchengladbach, Roma ve Wolfsberger’in yer aldığı J Grubu’nu 10 puanla lider bitirerek tarihinde ilk defa bir üst tura yükselen turuncu-lacivertliler, aynı zamanda Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olarak da dikkat çekiyor. İşte Başakşehir Sporting Lizbon maçı hakkında detaylar…

SPORTING LİZBON BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada İngiltere'den Anthony Taylor düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

OKAN BURUK’LA 9. SINAV

Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 9. maçını Sporting Lizbon karşısında oynayacak. Buruk yönetimindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, ilk hafta Roma’ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise Wolfsberger’i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Beşinci maçta sahasında Roma’ya 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, grubun son müsabakasında ise Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-1’lik skorla devirdi.