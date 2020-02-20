SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Nargile kafelere saldırdılar: Çok sayıda ölü var! Aralarında Türklerin de olduğu söyleniyor
Sporting Lizbon Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Avrupa Ligi sınavında!
Avrupa Ligi

Sporting Lizbon Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Avrupa Ligi sınavında!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın Sporting Lizbon'a konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyle Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Peki Başakşehir Sporting Lizbon maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın saati, kanalı ve diğer detaylar...

20 Şubat 2020 09:02

Avrupa’daki son temsilcimiz Başakşehir, Sporting Lizbon karşısına çıkacak, kritik maçın saati ve kanalı merakla araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadyumu’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Borussia Mönchengladbach, Roma ve Wolfsberger’in yer aldığı J Grubu’nu 10 puanla lider bitirerek tarihinde ilk defa bir üst tura yükselen turuncu-lacivertliler, aynı zamanda Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olarak da dikkat çekiyor. İşte Başakşehir Sporting Lizbon maçı hakkında detaylar…

 

SPORTING LİZBON BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada İngiltere'den Anthony Taylor düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

OKAN BURUK’LA 9. SINAV

Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 9. maçını Sporting Lizbon karşısında oynayacak. Buruk yönetimindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, ilk hafta Roma’ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise Wolfsberger’i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Beşinci maçta sahasında Roma’ya 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, grubun son müsabakasında ise Mönchengladbach’ı deplasmanda 2-1’lik skorla devirdi.

Son güncelleme 09:02 | 20 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR