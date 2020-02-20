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SON DAKİKA | Süper Lig erteleme maçlarının tarihleri belli oldu
Süper Lig

SON DAKİKA | Süper Lig erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

Son dakika... Süper Lig'de ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının tarihleri belli oldu.

20 Şubat 2020 18:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 19’uncu haftasında Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor – Trabzonspor ve ligin 21’inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe – Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor – Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de; Göztepe – Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00’de oynanacak.

20 Şubat 2020 Türkiye Kupası finalinin stadı açıklandı! Tarihi değişti TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu`nda oynanacağını açıkladı. TFF, daha önce 21 Mayıs olarak belirlenen final gününün ise Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 5 Mayıs olarak değiştirildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:23 | 20 Şubat 2020
erteleme süper lig tarih
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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