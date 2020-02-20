SON DAKİKA | Süper Lig erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 19’uncu haftasında Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor – Trabzonspor ve ligin 21’inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe – Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor – Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de; Göztepe – Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00’de oynanacak.
Süper Lig erteleme maçlarının tarihleri belli oldu
— TFF (@TFF_Org) February 20, 2020