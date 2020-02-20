SON DAKİKA | Dört Büyükler’in başkanları bir araya geliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un uzun süredir ısrarla istediği ‘büyük buluşma’ sonunda gerçekleşiyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği, 4 Büyükler’in başkanlarını Çarşamba günü bir araya getiriyor.

İşte TSYD’den yapılan açıklama:

“TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.

Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.”