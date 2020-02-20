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SON DAKİKA | Dört Büyükler’in başkanları bir araya geliyor!
Trabzonspor

SON DAKİKA | Dört Büyükler’in başkanları bir araya geliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin düzenleyeceği açık oturumda buluşacak. Oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı yayınlanacak.

20 Şubat 2020 13:19

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un uzun süredir ısrarla istediği ‘büyük buluşma’ sonunda gerçekleşiyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği, 4 Büyükler’in başkanlarını Çarşamba günü bir araya getiriyor.

İşte TSYD’den yapılan açıklama:

“TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.

Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.”

Son güncelleme 13:25 | 20 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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