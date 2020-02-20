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Ronaldo’dan 628 bin lira harçlık! Georgina’dan 5 milyonluk yüzük…
İtalya Serie A

Ronaldo’dan 628 bin lira harçlık! Georgina’dan 5 milyonluk yüzük…

Yıldız futbolcu Ronaldo ve sevgilisi lüks hayatlarını Instagram'da milyonlarca takipçisiyle paylaşıyor. Georgina Rodriguez'in hem 5.2 milyon liralık yüzüğü, hem de Ronaldo'dan aldığı harçlık spor/magazin gündemine oturdu

SKOR DIŞ HABER 20 Şubat 2020 14:16

Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in 775 bin pound (yaklaşık 6 milyon lira) değerindeki pozu sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylar arasında girdi.

26 yaşındaki Georgina, lüks bir saat, 3 elmas bilezik ve elmas/safir bir yüzük taktığı elinin fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Saatin 33 bin, bileziklerin tanesinin 25 bin, yüzüğün ise 667 bin pound (5.2 milyon lira) değerinde olduğu öğrenildi.

Juventus’tan yılda 28 milyon pound (yaklaşık 220 milyon lira) kazanan Ronaldo’nun sevgilisine lüks yaşam ihtiyaçları olarak aylık 80 bin pound (yaklaşık 628 bin lira) harçlık verdiği belirtiliyor.

Instagram’da (herkes gibi) oldukça mutlu görünen çiftin 2 yaşında Alana Maritna adında bir kızları bulunuyor. Ayrıca Ronaldo’nun diğer üç çocuğu da Georgina ve Cristiano ile birlikte yaşıyor.

Son güncelleme 14:42 | 20 Şubat 2020
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