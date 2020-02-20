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Meral Akşener: Trabzonsporun haklı mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin
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Meral Akşener: Trabzonsporun haklı mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzonspor ile ilgili yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söylerken "Trabzonlular da Trabzonspor da benim bu dediğimi çok iyi anladılar. Ama ilginç bir şey oldu Damat Bey'in trolleri devreye girdi, konuyu sulandırmaya kalkıştılar ama benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin" ifadelerini kullandı.

20 Şubat 2020 13:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin kendisine yönelttiği Trabzonspor ile ilgili yaşanan tartışmalar sorusuna “Damat Beyin trolleri devreye girdi, konuyu sulandırmaya kalkıştılar ama benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin” cevabını verdi.

Mehmet ANDAÇ / SÖZCÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Edirne İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, bir gazetecinin, Trabzonspor’la ilgili yaptığınız son açıklama özellikle spor camiasında farklı bir tartışma yarattı bu konuya yorumunuz nedir?” Sorusuna şu yanıtı verdi:

“Spor Türkiye’de önemli bir şey. Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği zaman ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım olursa olsun oraya siyasetçilerin elinin, olumlu olumsuz ellememesi gerektiğini söyledim. Sporu siyasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu söyledim. Trabzonspor’un gayretlerini, mücadelesini bir tartışma konusu yapmayın. Yıllardır mücadele eden bir takımın kendi gayret ve mücadelesine gölge düşürmeyin dedim. Trabzonlular da Trabzonspor da benim bu dediğimi çok iyi anladılar. Ama ilginç bir şey oldu Damat Beyin trolleri devreye girdi, konuyu sulandırmaya kalkıştılar ama benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin. Orada insanlar sporun mutluluğu içerisinde biraz rahatlıyor, bu mutluluğu ortadan kaldırmayın. Trabzon sporun haklı mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin.”

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde TBMM’de yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

“Fenerbahçe tribünlerinden yükselen sesleri duyuyorsunuz. Ben başkanların kendi aralarındaki rekabetiyle ilgili değilim. Siyasetçilerin bu tartışmalara dahil olmaması gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin spora karıştığı ülkelerde sporun ileri gidemediğini biliyorum. Ancak damat bey bakanlıktaki başarısızlığıyla gündeme gelmekten yorulmuş olacak ki, bu aralar anlamadığı başka bir alanı, futbolu karıştırmakla meşgul. Yahu arkadaş, bırakın insanlarımız istedikleri kulübe gönül versin. Trabzonspor da bizim Fenerbahçe de bizim. Sayın Erdoğan, damat bey üzerine vazife olmayan her işe karışıp ortalığı karıştırıyor. Gel, Bursa’da konuştuğun Fenerbahçeli kardeşlerimin sesine kulak ver. Damadını artık taraftarın yakasından düşür”

Son güncelleme 13:42 | 20 Şubat 2020
Meral Akşener trabzonspor
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