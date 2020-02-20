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Manchester United Belçika’dan istediğini aldı!
Avrupa Ligi

Manchester United Belçika’dan istediğini aldı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı ve rövabş maçı için avantaj elde etti.

20 Şubat 2020 23:21

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Belçika ekibi Club Brugge, İngiltere temsilcisi Manchester United’ı konuk etti.

Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan mücadele, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Brugge, 15. dakikada Emmanuel Dennis ile öne geçti. Manchester United, cevabı 36. dakikada Anthony Martial ile verdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı.

Manchester United’da yeni transfer Bruno Fernandes, 81. dakikada Diogo Dalot’un yerine oyuna dahil oldu.

Bu maçın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü İngiltere’de Old Trafford’da oynanacak.

Son güncelleme 23:21 | 20 Şubat 2020
avrupa ligi Club Brugge manchester united
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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