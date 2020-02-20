SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Hasta adam Adem Ljajic
Süper Lig

Hasta adam Adem Ljajic

Sırp futbolcu bonservisinin alınmasının ardından adeta kayıplara karıştı. 3 gündür serum verilen orta saha, Trabzonspor maçı öncesi antrenmanlara çıkamıyor.

20 Şubat 2020 07:39

ALİ AYDIN / Beşiktaş’ta Adem Ljajic krizi büyüyor… Geçen sezon 1 milyon 250 bin Euro'ya kiralanan ardından da 6.5 milyon Euro'ya bonservisi alınan Sırp oyuncu adeta kayıplara karıştı. Geçen hafta 69. dakikada oyuna dahil olduğu Başakşehir maçında dökülen 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesi yüksek ateş ve bademcik enfeksiyonu nedeniyle antrenmanlara çıkamıyor.

YALÇIN 11'E ALMAYACAK

Hastalığı sebebiyle serum tedavisi gören ve bu hafta takımla çalışamayan Adem Ljajic'in Trabzonspor maçının kadrosunda olup olmayacağı yarın netleşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın iyileşmesi durumunda bile Sırp futbolcuyu ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Özel hayatına dikkat etmediği iddia edilen ve bu sezon 25 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koyan Ljajic'in sezon sonu gönderilmesi de gündemde.

Son güncelleme 07:42 | 20 Şubat 2020
Adem Ljajic beşiktaş ljajic süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR