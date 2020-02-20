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4 büyüklerin hisselerinde büyük artış! Galatasaray 2.1 milyar lirayı aştı…
Trabzonspor

4 büyüklerin hisselerinde büyük artış! Galatasaray 2.1 milyar lirayı aştı…

Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray derbileri öncesinde ezeli rakipler piyasa değerinde de yarışıyor. Sarı kırmızılılar rekor kırarak 2.1 milyarı aştı.

20 Şubat 2020 08:45

Spor kulüplerinin Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerindeki hareketli saatler yaşanıyor… Galatasaray’ın piyasa değeri rekor kırarak 2.1 milyar lirayı aştı. Trabzonspor da rekorlara devam ediyor. Bordo mavililerin piyasa değeri tarihinde ilk kez 1.78 milyar lirayı gördü.

Aynı şekilde Fenerbahçe de değerini hızla arttırdı. Sarı-lacivertlilerin değeri 1.9 milyar oldu. Beşiktaş da bugün değerini arttırmayı başaran kulüpler arasında. Siyah-beyazlıların değeri 900 milyon TL’ye yaklaştı.

Uzmanlar bu yükselişte bazı kulüplerin başarılı olmasının etkili olduğunu, bazılarının ise genel bir yükseliş içinde olduğuna dikkat çekti. (Ajansspor)

Son güncelleme 08:49 | 20 Şubat 2020
beşiktaş borsa Fenerbahçe galatasaray hisse trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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