4 büyüklerin hisselerinde büyük artış! Galatasaray 2.1 milyar lirayı aştı…

Spor kulüplerinin Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerindeki hareketli saatler yaşanıyor… Galatasaray’ın piyasa değeri rekor kırarak 2.1 milyar lirayı aştı. Trabzonspor da rekorlara devam ediyor. Bordo mavililerin piyasa değeri tarihinde ilk kez 1.78 milyar lirayı gördü.

Aynı şekilde Fenerbahçe de değerini hızla arttırdı. Sarı-lacivertlilerin değeri 1.9 milyar oldu. Beşiktaş da bugün değerini arttırmayı başaran kulüpler arasında. Siyah-beyazlıların değeri 900 milyon TL’ye yaklaştı.

Uzmanlar bu yükselişte bazı kulüplerin başarılı olmasının etkili olduğunu, bazılarının ise genel bir yükseliş içinde olduğuna dikkat çekti. (Ajansspor)