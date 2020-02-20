Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Zorlu’da kampa girecek

Galatasaray Süper Lig’in kritik haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri yerine Zorlu Center’da bulunan Raffles Otel’de kampa girme kararı aldı.

Derbi kampını bu sezon oldukça fazla gündeme gelen Zorlu’da planlayan sarı kırmızılıların bu şekilde hem maç gününde yaşanabilecek trafik sorununu çözmek hem de ekstra bir motivasyon yaratmak istediği belirtiliyor.

Galatasaray’ın Fenerbahçe maçı öncesi Zorlu’da kamp yapacak olması yine bir gönderme olarak yorumlandı. Sarı kırmızılı kulüp daha önceki sezonlarda da Zorlu Center’da bulunan bu otelde kamp yapmıştı. Sarı kırmızılı takım Dursun Özbek başkanlığı döneminde de Fenerbahçe maçları öncesi Taksim’de bulunan Point Otel’de kamp yapıyordu.

‘ZORLU’ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp’in bir araya gelerek toplantı yaptığı Zorlu tepkiler sonrası oldukça fazla gündeme gelmişti. Sarı kırmızılı kulüpten bu buluşmayı eleştiren yorumlar yapılırken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de twitter hesabından, ”Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek” ifadesini kullanarak göndermede bulunmuştu.