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Fenerbahçe Real Madrid EuroLeague maçı saat kaçta hangi kanalda?
Euroleague

Fenerbahçe Real Madrid EuroLeague maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Real Madrid EuroLeague maçı heyecanla bekleniyor. THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Geçtiğimiz hafta liglerdeki kupa maçlarından dolayı oynanmamıştı. Haftanın açılış müsabakasında Zenit Saint Petersburg, sahasında ALBA Berlin ile karşılaşacak. İşte merak edilenler...

20 Şubat 2020 10:48

Bu akşam Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek. Lider Anadolu Efes de Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

 

FENERBAHÇE REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid yarın karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.45’te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber kanalında canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUE HAFTANIN MAÇLARI

THY Euroleague’de haftanın programı şöyle:

Bugün 20.00 Zenit Saint Petersburg – ALBA Berlin 20.15 Olympiakos – Asvel Lyon-Villeurbanne 20.45 Fenerbahçe Beko – Real Madrid 22.45 AX Armani Exchange Milano – Khimki Moskova 23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz – Zalgiris Kaunas

Yarın 21.00 Kızılyıldız – CSKA Moskova 22.30 Bayern Münih – Anadolu Efes 22.30 Panathinaikos – FC Barcelona 23.00 Valencia Basket – Maccabi FOX Tel Aviv

Son güncelleme 10:48 | 20 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Yarın - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
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