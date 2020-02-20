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Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı canlı izle! EuroLeague’de zorlu maç!
Euroleague

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı canlı izle! EuroLeague’de zorlu maç!

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid bu akşam EuroLeague'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Lig'de 18 gelibiyetle ikinci sırada yer alan İspanyol ekibi temsilcimiz Fenerbahçe'ye Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk olacak. Haftanın maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler sayfamızdaki linki kullanabilirler. İşte Fenerbahçe Beko-Real Madrid EuroLeague maçı canlı izleme ekranı.

20 Şubat 2020 20:11

THY EuroLeague’in 25. haftasında bu akşam Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol devi Real Madrid’i konuk ediyor. Saat 20.45’te başlayacak Fenerbahçe Beko Real Madrid mücadelesini canlı izlemek için haberimizde verdiğimiz bağlantıyı kullanabilir ve karşılaşmayı şifresiz canlı izleyebilirsiniz. EuroLeagu’de 9. sırada yer alan Fenerbahçe Beko 2. sırada yer alan Real Madrid’i sahasında yenmek istiyor. İşte Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı canlı izleme sayfası.

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD CANLI İZLE

Son güncelleme 20:11 | 20 Şubat 2020
Fenerbahçe Beko Real Madrid thy euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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