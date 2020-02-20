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Faruk Süren: Eli sıkılacak adam değil!
Süper Lig

Faruk Süren: Eli sıkılacak adam değil!

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ASY 1905 Derneği’nin açılışında elini sıkmadığı mevcut başkan Mustafa Cengiz için sert ifadeler kullandı.

20 Şubat 2020 08:08

Mesut YILDIRIM / ASY 1905 Derneği'nin açılışında karşılaştığı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in elini sıkmayan eski Başkan Faruk Süren, eleştirilere yanıt verdi. SÖZCÜ'ye konuşan Süren, “Elim ve omzum sakattı. Geçici bir tedaviden sonra bir müddet oynatmamam lazımdı. Bu durumu da kendisine anlattım. Ama arkadaş nasıl algılamak istiyorsa öyle algılasın. Genel kurulda ‘Seçime git, hatta aday ol. Güven tazelersin' demiştim. Döndürdü ‘tehdit etti' dedi.

Aslında eli sıkılacak adam değil. İnsan küfredeceği adamla el sıkışmaz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 08:12 | 20 Şubat 2020
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