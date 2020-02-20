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Falcao’nun zor görevi! Dünya yıldızları başaramadı…
Süper Lig

Falcao’nun zor görevi! Dünya yıldızları başaramadı…

Kadıköy’de 2000’den bu yana oynanan derbilerde Drogba, Sneijder, Kewell, Baros, Melo, Ribery ve Podolski fileleri havalandıramadı. Kolombiyalı yıldız, tarihe geçmenin peşinde.

20 Şubat 2020 07:50

MESUT YILDIRIM / GALATASARAY, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak adına Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Cimbom'un diğer amacı da ezeli rakibine karşı Kadıköy'de 2000'li yıllardaki ilk galibiyetini almak. Bu yolda sarı-kırmızılıların en güvendiği isimlerin başında Radamel Falcao geliyor. Galatasaray kadrosunun en parlak yıldızı olarak öne çıkan Kolombiyalı, kendisinden önce sarı-kırmızılı formayı giyen dünya yıldızlarının başaramadığını yapmak istiyor.

EN SKORER HAKAN BALTA

‘DÜNYA yıldızı' statüsündeki Drogba, Sneijder, Kewell, Baros, Melo, Ribery ve Podolski; Kadıköy'de boş geçti. Son 20 yılda Fenerbahçe'nin stadındaki lig maçlarında gol atan Galatasaraylı oyuncular ise şöyle: Suat Kaya, Ömer Erdoğan, Ümit Karan, Hakan Balta (2), Lincoln, Elmander, Burak Yılmaz, Olcan Adın ve Onyekuru.

Son güncelleme 07:50 | 20 Şubat 2020
derbi falcao Fenerbahçe galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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