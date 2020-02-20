Falcao’nun zor görevi! Dünya yıldızları başaramadı…

MESUT YILDIRIM / GALATASARAY, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak adına Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Cimbom'un diğer amacı da ezeli rakibine karşı Kadıköy'de 2000'li yıllardaki ilk galibiyetini almak. Bu yolda sarı-kırmızılıların en güvendiği isimlerin başında Radamel Falcao geliyor. Galatasaray kadrosunun en parlak yıldızı olarak öne çıkan Kolombiyalı, kendisinden önce sarı-kırmızılı formayı giyen dünya yıldızlarının başaramadığını yapmak istiyor.

EN SKORER HAKAN BALTA

‘DÜNYA yıldızı' statüsündeki Drogba, Sneijder, Kewell, Baros, Melo, Ribery ve Podolski; Kadıköy'de boş geçti. Son 20 yılda Fenerbahçe'nin stadındaki lig maçlarında gol atan Galatasaraylı oyuncular ise şöyle: Suat Kaya, Ömer Erdoğan, Ümit Karan, Hakan Balta (2), Lincoln, Elmander, Burak Yılmaz, Olcan Adın ve Onyekuru.