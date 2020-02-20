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Beşiktaş-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının oranları değişti
Trabzonspor

Beşiktaş-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının oranları değişti

Süper Lig'de bu hafta oynanacak dev maçların oranları değişti! Fenerbahçe'nin galibiyet oranı aynı kalırken, Galatasaray'ın oranı değişti. Beşiktaş Trabzonspor maçında ise 3 ihtimalin de oranları arttırıldı.

SKOR 20 Şubat 2020 16:57

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Trabzonspor maçı ile Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bahis oranları değişti. Yasal bahis şirketinin ilk açıkladığı oranların ardından sarı-kırmızılı takıma verilen 2.95’lik oran 3.30’a yükseldi.

Fenerbahçe’nin 1.85’lik oranı sabit kalırken, beraberlik oranı da 3.20’ye çıktı. Derbinin 2,5 gol üst oranı 1.62’ye yükselirken, alt oranı da 1.80’e düştü.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN DA ORANLARI ARTTI

Cumartesi günü oynanacak haftanın diğer kritik maçın oranları da arttı! Beşiktaş’ın oranı 1.90’dan 2’ye, Trabzonspor’un oranı ise 2.75’ten 2.80’e yükseldi. Beraberlik oranı da 3.20’den 3.40’e çıkarıldı.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının 2.5 gol üstü 1.48, 2.5 gol altı ise 2.05 olarak güncellendi.

Son güncelleme 17:10 | 20 Şubat 2020
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray iddaa süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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