Beşiktaş-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının oranları değişti

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Trabzonspor maçı ile Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bahis oranları değişti. Yasal bahis şirketinin ilk açıkladığı oranların ardından sarı-kırmızılı takıma verilen 2.95’lik oran 3.30’a yükseldi.

Fenerbahçe’nin 1.85’lik oranı sabit kalırken, beraberlik oranı da 3.20’ye çıktı. Derbinin 2,5 gol üst oranı 1.62’ye yükselirken, alt oranı da 1.80’e düştü.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN DA ORANLARI ARTTI

Cumartesi günü oynanacak haftanın diğer kritik maçın oranları da arttı! Beşiktaş’ın oranı 1.90’dan 2’ye, Trabzonspor’un oranı ise 2.75’ten 2.80’e yükseldi. Beraberlik oranı da 3.20’den 3.40’e çıkarıldı.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının 2.5 gol üstü 1.48, 2.5 gol altı ise 2.05 olarak güncellendi.