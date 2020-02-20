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Berna Gözbaşı futbolcu eşleriyle bir araya geldi
Süper Lig

Berna Gözbaşı futbolcu eşleriyle bir araya geldi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, futbolcuların eşleriyle kahvaltıda buluştu.

20 Şubat 2020 15:38

Süper Lig tarihinde ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı, Kayserispor’un cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi futbolcu eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Gözbaşı futbolcu eşleriyle çektirdiği fotoğrafı, “Biz büyük bir aileyiz. Hes Kablo Kayserisporumuzun üzüntüsüne, sevincine bizler kadar ortak olan, anı bizimle birebir yaşayan futbolcularımızın eşleri ile kahvaltıda bir araya geldik. Hepsi pırıl pırıl, hepsi eşleri kadar Kayserispor’un da aşığı” yorumu ile paylaştı.

Son güncelleme 15:38 | 20 Şubat 2020
Berna Gözbaşı kayserispor süper lig
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5 Alanyaspor
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