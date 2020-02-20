Barcelona’ya ceza aldıran Türk… Portekiz yolunda!

İshak Vural, iki sene önce 12 yaşındayken, Futbol Kulüp Barcelona tarafından alındı ancak UEFA başta İshak olmak üzere, Katalanların, yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya’da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için soruşturma başlattı. Soruşturmada İshak’ın transferi öncelikli olarak ele alındı. Bunun sonucunda Barcelona ceza aldı. ishak ise oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Ajansspor’da yer alan habere göre; Barcelona’dan ayrılmasından kısa bir süre sonra Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica, İsak’ın ailesiyle temas kurdu ve genç oyuncuyu kadrosunda kattı. 2006 doğumlu olan İshak, Benfica’da büyük bir gelişim gösterdi. Portekizliler onun fantastik bir futbol yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor. Portekiz Futbol Federasyon’u da İshak için harekete geçti. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen, Portekiz U16 takımına katılımı için Benfica kulübüne davetiye gönderdiler.

‘HEMEN MİLLİ TAKIMLARA ALINMALI’

Ishak Vural’ın babası Türk. İsveç’te yaşıyor. Annesi Norveçli… Ishak İsveç’te doğdu. Futbola burada, Hammarby kulübünde, başladı. Oyuncu ve oyuncunun ailesini çok iyi tanıyan teknik direktör Koray Palaz, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrı yaparak, “İshak büyük bir yetenek. Bence gelecekte bir futbol yıldızı olacak. Bizim federasyonumuz bu oyuncuya kayıtsız kalmamalı, hemen milli takımlara alınmalı. Şu anda Ishak’ın İsveç, Portekiz, Norveç ve Türk milli takımlarında oynama şansı var. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Onu Türk milli takımlarına kazandırmalıyız. Bir iki sene içerisinde onu Benfica A takımına almayı hedefliyorlar” dedi.