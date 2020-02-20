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Alanyaspor’u taşıyan uçak Sivas’a inemedi!
Süper Lig

Alanyaspor’u taşıyan uçak Sivas’a inemedi!

Süper Lig'de bu hafta Sivasspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maç için şehre ulaşmaya çalışıyor. Alanyaspor'u taşıyan uçak sis nedeniyle Kayseri'ye indi.

20 Şubat 2020 18:09

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor’un oyuncularını taşıyan uçak, Sivas Havalimanı’na sis nedeniyle inemeyince rotasını Kayseri’ye çevirdi. 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı’na indi.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, sis engeline takıldı. Sivas’taki sis nedeniyle özel uçak havada birkaç tur attıktan sonra rotasını Kayseri’ye çevirdi.

Alanyaspor A Takımı, U19 Takımı ve taraftarını taşıyan 300 kişilik özel uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı’na iniş yaptı. Bir süre havalimanında bekleyen takım oyuncuları daha sonra otobüse bindi. Aytemiz Alanyaspor, Kayseri’de yemek yedikten sonra karayolu ile Sivas’a geçti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç öncesinde Alanyaspor 39 puanla 5. sırada yer alırken Sivasspor 42 puanla 4. sırada bulunuyor.

[DHA]

Son güncelleme 18:54 | 20 Şubat 2020
Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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