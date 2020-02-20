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A Milli Futbol Takımı yerini korudu
Milli Takımlar

A Milli Futbol Takımı yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, şubat ayı FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

20 Şubat 2020 15:17

Şubat ayı FIFA dünya sıralaması açıklandı. 2020 yılının ilk dünya sıralamasına göre Türkiye’nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10’unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103’üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

1- Belçika

2- Fransa

3- Brezilya

4- İngiltere

5- Uruguay

6- Hırvatistan

7- Portekiz

8- İspanya

9- Arjantin

10- Kolombiya

Son güncelleme 15:17 | 20 Şubat 2020
a milli futbol takımı fifa
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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